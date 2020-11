Juventus, infortunio shock | Ufficiale: si opera domani

Durante l’allenamento di questa mattina arriva la pesante tegola per la Juventus: frattura ed operazione per il calciatore

Questa mattina la Juventus è scesa in campo alla Continassa per l’allenamento mattutino, dal quale però arrivano pessime notizie per i bianconeri. Infatti l’attaccante classe 1998, Giacomo Vrioni, ha subito un tremendo infortunio che lo porterà a dover subire un’operazione. A comunicarlo è la società juventina attraverso una nota ufficiale sul sito che recita: “Giacomo Vrioni durante l’allenamento mattutino, in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia, ha riportato la frattura del perone della gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani”. Si prevede dunque un lungo stop per il giovane bomber bianconero, che dovrà recuperare da un infortunio molto grave.

