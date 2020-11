Calciomercato Inter, scambio con l’ex Serie A: si può | Ecco perchè

L’Inter lavora alla cessione di Eriksen in vista di gennaio: idea scambio, Marotta può riportare il big in Serie A

Archiviata la sfida con il Sassuolo, in casa nerazzurra si guarda già alla prossima sessione di calciomercato. L’addio di Christian Eriksen, a gennaio, appare un’opzione sempre più probabile con mister Conte che vorrebbe puntare su un nuovo centrocampista per la sua Inter: suggestione scambio, ecco perchè ai nerazzurri converrebbe.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: scambio a gennaio

Una suggestione che farebbe non poco comodo all’Inter di Conte. L’idea del club nerazzurro potrebbe essere quella di salutare Eriksen attraverso uno scambio, a gennaio, con un big protagonista in Premier League. Si tratta di Jorginho, ex Napoli e stimato da Conte. L’italobrasiliano l’opzione giusta per la mediana nerazzurra. Economicamente, Jorginho potrebbe arrivare in uno scambio alla pari con Eriksen e senza gravare sul bilancio nei prossimi mesi.

L’ingaggio dell’ex napoletano, inoltre, è inferiore a quello del danese (circa 6 milioni netti, Eriksen 10 bonus compresi). Un risparmio importante anche grazie al decreto crescita, con una spesa lorda di 10 milioni per le casse interiste, e non 12 come in passato. Un’operazione intelligente anche dal punto di vista tecnico. Eriksen ormai non rientra più nei piani di Conte con Jorginho che, invece, porterebbe geometrie ed equilibrio alla manovra nerazzurra.

Una serie di motivi che possono spingere Marotta ad avvicinarsi al centrocampista classe ’91, liberandosi al contempo di un ‘peso’, economicamente e tatticamente, quale è diventato l’ex Tottenham.

