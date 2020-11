Calciomercato, super scambio Inter-Napoli | I dettagli

Super scambio clamoroso tra Inter e Napoli: i dettagli di una maxi operazione che coinvolgerebbe quattro giocatori, due per parte

Inter e Napoli sono al lavoro per una maxi operazione di mercato che riguarda gli esuberi di entrambe le squadre. I nerazzurri hanno bisogno di sfoltire il centrocampo, composto da tanti elementi. Il club partenopeo, invece, ha diversi calciatori in scadenza di contratto nel 2021 e viste le difficoltà per arrivare al rinnovo, vorrebbe cederli. Ecco perché le due squadre starebbero pensando a un super scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus beffata | L’agente lo porta in Premier

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 65 milioni di euro | Doppio colpo in Serie A

Inter e Napoli, doppio scambio

Suggestione in casa Inter: un doppio scambio con il Napoli per liberarsi dei giocatori che servono poco a Conte e allo stesso tempo acquistare degli elementi importanti a gennaio. Radja Nainggolan e Matias Vecino verrebbero proposti ai partenopei in cambio di Arek Milik e Nikola Maksimovic. Il primo aiuterebbe Lukaku a rifiatare, mentre il serbo rinforzerebbe una difesa che nelle ultime settimane ha fatto acqua da tutte le parti.

Lo scambio sarebbe alla pari, visto che hanno tutti una valutazione sui 9-10 milioni di euro, nonostante i giocatori del Napoli siano in scadenza nel giugno 2021. Resta da capire se l’idea possa concretizzarsi in realtà nelle prossime settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, infortunio shock | Ufficiale: si opera domani

Atalanta, tegola per Gasperini | UFFICIALE nuovo positivo al Covid