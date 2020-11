Calciomercato Juventus, 65 milioni di euro | Doppio colpo in Serie A

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibilità che i bianconeri mettano a segno ben due grandi colpi in Serie A nel prossimo calciomercato estivo

Nella prossima sessione estiva di calciomercato la Juventus potrebbe piazzare qualche colpo di spessore, il tutto grazie anche se non soprattutto a qualche cessione illustre o meno, fronte dove Paratici e soci hanno miseramente fallito negli ultimi due anni. Del resto la squadra di Pirlo, a giugno chissà, meriterebbe un po’ di restyling. In difesa non ne parliamo proprio, considerato che Chiellini è arrivato a fine corsa e Bonucci ha perso la brillantezza di un tempo, forse perché non può più contare sul suo capitano. Un acquisto di rilievo nel reparto arretrato è dunque obbligatorio.

Calciomercato Juventus, Ibanez e De Paul in bianconero: i dettagli

Sussurri ‘mercatari’ segnalano i bianconeri su Roger Ibanez, centrale brasiliano di 22 anni che si è messo in grande mostra quest’anno nella Roma di Paulo Fonseca, fin qui una delle ‘sorprese’ del campionato di Serie A. Parliamo di un profilo molto interessante, con potenzialità di crescita importanti. I giallorossi sono di fatto obbligati a riscattarlo dall’Atalanta per circa 8 milioni di euro, bonus esclusi, e a versare nelle casse della stessa ‘Dea’ il 10% dell’eventuale cessione a un altro club, se essa avviene entro il 30 giugno 2024. Ottimi, per non dire eccellenti i rapporti tra i capitolini, adesso guidati dal texano Friedkin, e ‘La Vecchia Signora’, che tradotto vuol dire affare possibilissimo con benefici bilancistici per la Roma e sportivi per la Juve. Per Ibanez potrebbero volerci sui 30 milioni di euro.

La formazione di Pirlo è ‘carente’ pure negli altri reparti, per esempio a centrocampo manca un calciatore di fantasia capace di buttarsi negli spazi e di calciare bene in porta. In tal senso il nome giusto potrebbe, anzi sarebbe quello di De Paul, tornato nel mirino dell’Inter e valutato circa 35 milioni di euro dall’Udinese della famiglia Pozzo. Il 26enne argentino pare piaccia tanto a Pirlo, con il suo arrivo a Torino che potrebbe essere successivo alla partenza di Ramsey, che la dirigenza sta cercando di sbolognare visti i continui guai fisici e lo stipendio da oltre 7 milioni netti.

A.R.

