Calciomercato Juventus, colpo gratis | Il Milan trema

La Juventus s’inserisce per il colpo a parametro zero: il Milan, in trattativa da tempo col giocatore, inizia a tremare

La Juventus è sempre molto attenta all’acquisto dei calciatori ingaggiabili a parametro zero. Storicamente a Torino sono arrivati tanti calciatori molto importanti, come per esempio Pirlo e Pogba. Oggi l’ex regista della nazionale italiana è in panchina e potrebbe presto accogliere un obiettivo del Milan. Paolo Maldini, direttore tecnico, è in trattativa da tempo per l’acquisizione del giocatore.

Juventus, concorrenza al Milan: inserimento per Thauvin

Il calciatore a cui starebbe pensando la Juventus è Florian Thauvin, trequartista del Marsiglia. Il Milan vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero e avrebbe già formulato un’offerta. Il francese vuole lasciare l’Olympique e sta valutando le varie proposte che sta ricevendo.

Sondaggio last minute dei bianconeri, che vorrebbe approfittare del fatto che Thauvin non abbia ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Il Milan inizia a tremare, poiché il trequartista francese è un obiettivo per rinforzare il reparto offensivo di Pioli.

