Calciomercato Juventus, Ramsey in Premier | Scambio con l’ex Serie A

Aaron Ramsey potrebbe presto lasciare la Juventus e approdare in Premier League. Scambio con un ex calciatore della Serie A

La Juventus avrebbe intenzione di cedere Aaron Ramsey già a gennaio. Il centrocampista gallese tornerebbe in Premier League, lì dove si è lanciato ed è diventato ciò che è oggi. Ramsey guadagna sui 7 milioni di euro a stagione e approdò a Torino a parametro zero dall’Arsenal. Il ds Paratici ha l’idea di effettuare uno scambio per un suo vecchio obiettivo, che ha già militato in Serie A.

Juventus, Ramsey torna in Premier

Il calciatore che Paratici da tempo vorrebbe portare alla Juventus è Dennis Praet, ex centrocampista della Sampdoria attualmente al Leicester. Verrebbe imbastito uno scambio alla pari con valutazioni del belga e di Ramsey sui 18-20 milioni di euro. Tuttavia, è possibile anche che la formula sia diversa, scambiando i giocatori con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ramsey compirà 30 anni a breve e in questa stagione è sceso in campo 7 volte, siglando un assist. Praet è uno degli elementi imprescindibili per il Leicester, protagonista negli ultimi anni di varie qualificazioni alle coppe europee. Questa stagione ha disputato 13 partite segnando 2 gol e siglando un assist.

