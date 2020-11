Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Rinnovo a un passo

La Juventus vede sfumare il proprio obiettivo per la difesa: il giocatore si prepara a rinnovare

Tagliafico non vuole tradire l’Ajax. Il difensore continuerà a giocare ad Amsterdam, con l’intenzione di rinnovare anche il proprio contratto e legarsi ai Lancieri per il resto della sua carriera. La scorsa estate il suo valore era stato fissato intorno ai 20 milioni di euro, ma anche a causa della crisi economica che ha investito il calcio non è arrivata un’offerta congrua.

Calciomercato Juventus, sfuma il difensore

Sia Napoli che Juventus erano interessate ad avanzare un’offerta, con l’Ajax intenzionata ad ascoltare le proposte: d’altronde Tagliafico, che ha raggiunto le 110 presenze con la maglia degli olandesi, è stato pagato appena 4 milioni di euro, quindi la plusvalenza sarebbe importante. Con un contratto in scadenza nel 2022, però, Tagliafico vuole rinnovare quanto prima: già la prossima settimana può arrivare la fumata decisiva.

