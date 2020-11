Calciomercato Milan, il difensore apre ai rossoneri | Risposta a Maldini

Il Milan potrebbe centrare un grande colpo sul calciomercato nei prossimi mesi. Un grande talento della difesa si dice possibilista sull’arrivo in rossonero

Il nome di Mohamed Simakan continua a circolare con grande insistenza in ottica Milan. I rossoneri potrebbero tentare l’affondo per il centrale nelle prossime sessioni di mercato. Paolo Maldini, infatti, ha confermato nelle ultime ore il forte interesse per il difensore, ammettendo di aver già intrapreso i primi contatti con il ragazzo e i suoi agenti. Oggi è arrivata anche la risposta del talento.

Calciomercato Milan, la risposta di Simakan a Maldini

Simakan si è soffermato a riguardo ai microfoni di ‘Telefoot’: “Le parole di Maldini sono lusinghiere. Sappiamo che lui ha fatto una grande carriera e possiamo affermare che è il miglior difensore della storia. Lo ringrazio per i suoi complimenti. Cercherò di progredire e mettere in evidenza quello che posso fare, per dimostrare che tutti coloro che credono in me hanno ragione. Oggi sono a Strasburgo, ma vedremo“. In piena stagione, Simakan non si sbilancia, ma le sue parole suonano come un’apertura ai rossoneri in vista dei prossimi mesi sul mercato.

