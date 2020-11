Inter, UFFICIALE: positivo al Covid-19 | Salta il Sassuolo

Nuova tegola per Antonio Conte nella sua Inter a poche ore dalla partita contro il Sassuolo. L’allenatore dovrà fare a meno di un importante calciatore nella partita contro i neroverdi

Marcelo Brozovic non ci sarà nella partita contro il Sassuolo. Il centrocampista croato sembra ormai essersi negativizzato, dopo essersi contagiato nel ritiro della Nazionale croata. In realtà, l’ultimo tampone effettuato ha evidenziato una debole positività. Non potrà, dunque, essere a disposizione dei nerazzurri nell’importante partita contro il Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’agente ‘avvisa’ Inter e Milan | Arriva l’annuncio!

Verso Sassuolo-Inter, Brozovic ancora positivo: non ci sarà

Il centrocampista croato sembrava ormai certo della presenza in campo nello scacchiere di Antonio Conte. In realtà, non potrà esserci, privando il tecnico di una pedina essenziale per il suo gioco e in un momento decisamente complicato per la stagione dell’Inter. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “L’Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per il Sassuolo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte traballa: un nome torna in corsa | Le cifre