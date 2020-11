Calciomercato Juventus, bufera Ronaldo | Ribaltone sul rinnovo

Scoppia la bufera sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: svolta e ribaltone per il rinnovo dell’asso portoghese

La Juventus si ferma ancora. Il deludente pari in Serie A in casa del Benevento rischia di allontanare la vetta con il Milan che, in caso di vittoria sulla Fiorentina, volerebbe a +6 sulla squadra di Pirlo. Bianconeri che devono fare i conti con la bufera legata a Cristiano Ronaldo, lasciato a casa per riposare e non prendendo parte al match allo Stadio Vigorito. Ecco i possibili scenari per il 2021.

Calciomercato, Juventus-Ronaldo: rinnovo in secondo piano

Nervosismo Juventus, dopo il passo falso in campionato contro il Benevento. Torna d’attualità, dopo l’assenza nella lista dei convocati, l’addio di Cristiano Ronaldo al club bianconero. L’asso portoghese nell’estate 2021, ad un anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’, può puntare al divorzio anticipato. Ronaldo, che guadagna oltre 30 milioni all’anno, vuole gestirsi da solo, evitando di rimanere in disparte come accaduto ieri.

Il possibile rinnovo dell’attaccante lusitano passa, inevitabilmente, in secondo piano e si fa meno probabile. La squadra di Pirlo ha subito numerose critiche, non ultima quella del giornalista Riccardo Cucchi che ha twittato: “Al di là di ogni ragionamento tattico, colpisce l’assenza di personalità”.

I bianconeri sono chiamati ad una risposta immediata, così come CR7 il cui futuro con la maglia della Juventus torna nuovamente in bilico.