Calciomercato Inter, addio Lautaro | Pronta la super offerta

Lautaro Martinez potrebbe presto salutare l’Inter: in arrivo la nuova offerta dalla big che pul strappare l’argentino

Si intravede una piccola luce in fondo al tunnel per l’Inter, che ieri ha disputato un’ottima prestazione con il Sassuolo e ha ottenuto un successo importante in trasferta imponendosi per 0-3. È il secondo successo consecutivo in campionato che rilancia la compagine allenata da Antonio Conte verso le zone alte della classifica.

Il problema principale attualmente è quello riguardante la Champions League. Se in Serie A la stagione è ancora lunga e puó succedere di tutto, lo stesso non si può dire della massima competizione europea visto che mancano solo due giornate alla fine della fase a gironi e il cammino potrebbe essere già compromesso.

Calciomercato Inter, lo United fa l’assist al Real Madrid: pronto l’assalto a Lautaro Martinez

La società intanto continua a lavorare sul calciomercato e potrebbero arrivare delle novità importanti e possibili attacchi dall’esterno. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Manchester United starebbe preparando un assalto da 85 milioni di euro per strappare Rodrygo al Real Madrid.

I ‘Blancos’ incasserebbero una cifra importante e l’idea sarebbe quella di reinvestire i soldi per un nuovo attaccante. Nel mirino dunque potrebbe esserci Lautaro Martinez, per il quale potrebbe essere pronto un contratto quinquennale da 10 milioni di euro all’anno.

L’argentino era stato più volte accostato al Barcellona ma alla fine potrebbe essere il Real Madrid a spuntarla sui rivali di sempre.

