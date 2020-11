Calciomercato Inter, carta Nainggolan | Super scambio in Serie A!

Radja Nainggolan vorrebbe tornare ad essere protagonista. Dopo il ritorno sfumato al Cagliari, l’Inter potrebbe utilizzarlo nell’affare top in Serie A

L’Inter si è ritrovata a Reggio Emilia con un rotondo tre a zero inflitto al Sassuolo. Lo stesso Antonio Conte potrebbe chiedere nuovi rinforzi alla società nerazzurra utilizzando come contropartita i cosiddetti esuberi, tra cui ci sarebbe anche Radja Nainggolan, utilizzato pochissimo finora. In estate lo stesso centrocampista belga sarebbe stato ad un passo dal ritorno al Cagliari, saltato successivamente proprio nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, assalto a Milenkovic: affare legato a Nainggolan!

L’Inter potrebbe così pensare all’affare top in Serie A con l’assalto decisivo al centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza con il club viola nell’estate 2022. Così il rinnovo potrebbe tardare con il serbo pronto a dire definitivamente addio alla compagine. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento del Milan, che ci avrebbe già provato tanto nei mesi scorsi.

Il possibile scambio con l’Inter potrebbe concretizzarsi con con conguaglio in favore della Fiorentina, ma lo stesso giocatore nerazzurro sarebbe stato seguito anche dal Napoli per rinforzare la zona centrale della formazione di Rino Gattuso.

