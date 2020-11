Calciomercato Juventus, post Pirlo | Suggestione Mancini! I dettagli

La Juventus pensa al futuro della sua panchina tra il progetto con a capo Andrea Pirlo e i tanti nomi accostati ai bianconeri. Di seguito le ultime novità su Mancini

In casa Juventus il pareggio contro il Benevento non sembra proprio essere andato giù. Aumenta la distanza dal Milan primo in classifica e anche l’Inter, che ha vinto contro il Sassuolo, ha messo la freccia sui bianconeri. Occhio, dunque, al futuro di Andrea Pirlo. Circolano già diversi nomi come possibili sostituti e uno è davvero clamoroso.

Calciomercato Juventus, spunta il nome di Mancini. La situazione di Pirlo

L’attuale tecnico sembra avere ancora la totale fiducia del Presidente Agnelli. Ad oggi, la società non sembra intenzionata a cambiare: verrà esonerato solo in caso di grandi disastri nei prossimi mesi. Spunta, però, una nuova pista per la panchina: si tratta di Roberto Mancini. Il CT della Nazionale chiede 4,5 milioni di euro a stagione alla FIGC per il rinnovo. La Federazione prende tempo, consapevole che l’allenatore aspetta anche la Juventus. Vedremo se la clamorosa operazione prenderà quota nel prossimo futuro.

