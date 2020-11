Calciomercato Milan, obiettivo difensore | Tentativo shock con l’Inter

Milan sempre a caccia di un nuovo difensore centrale. Maldini e Massara guardano in Francia e Germania, ma anche in Italia. Idea in casa dei cugini dell’Inter, i dettagli

A gennaio il Milan tornerà sul calciomercato con il solito intento di mettere le mani su un difensore giovane e di grandi prospettive. Paolo Maldini e il suo sodale Massara guardano sempre in Germania, focus in particolare su Kabak dello Schalke 04, e in Francia dove invece piace e pure molto Simakan trattato in maniera concreta nelle ultimissime ore della scorsa sessione estiva.

Calciomercato Milan, clamorosa idea Skriniar: offerta e controfferta dell’Inter

Ai microfoni di ‘Telefoot’ proprio Maldini si è sbilanciato sul classe 2000 in forza allo Strasburgo: “Abbiamo parlato con i suoi agenti e anche con il ragazzo stesso, nei mesi precedenti, ma anche con altri giocatori che giocano nel campionato francese. (…) La nostra idea è prendere questi tipi di talenti, anche un po’ grezzi dal punto di vista tattico ma con grandi capacità fisiche e di uno contro uno, che sia Simakan o qualcun’altro”, ha concluso il Dt rossonero che si dice però butti un occhio pure all’erba del vicino, di solito sempre più verde, ovvero in casa Inter. Il nome che lo stuzzica in modo particolare è quello del 25enne Skriniar, che di nome fa Milan (un segno del destino?) e per i nerazzurri è cedibile.

Indiscrezioni parlano di un possibile tentativo del Milan con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto per complessivi 35 milioni di euro, ma al contempo che l’Inter possa aprire all’operazione solo con una qualora si concordasse uno scambio. Uno scambio con Franck Kessie, profilo da tempo sul taccuino interista il quale però è ritenuto intoccabile da Pioli e dagli stessi dirigenti. Dunque a meno di sorprese Skriniar non cambierà sponda di Milano e il Milan, il nuovo difensore, lo prenderà altrove.

