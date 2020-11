Inter, attacco a Conte | “Solita polemica inutile”

Dopo l’attacco verso i dirigenti, anche Antonio Conte è finito nel mirino degli addetti ai lavori: che attacco nei suoi confronti!

Sono stati due mesi difficili e particolari per l‘Inter, che non ha sicuramente iniziato questa nuova stagione nel modo in cui sognava. La società non ha speso tanti nel mercato estivo, come quasi tutti i club, ma ha comunque rinforzato la rosa con qualche acquisto mirato in aggiunta alla base di un anno fa.

Nonostante ciò, però, i risultati non sorridono ad Antonio Conte rispetto alla scorsa stagione. Ieri è arrivato un buon successo con il Sassuolo e in campionato nulla è compromesso, ma il problema principale è quello riguardante la Champions League visto che l’ennesima eliminazione ai gironi sembrerebbe ormai a un passo.

Inter, attacco a Conte: “Ha sollevato la solita polemica inutile”

Dopo la partita di ieri con il Benevento, Antonio Conte è tornato a polemizzare su alcuni aspetti di cui parlava anche a inizio agosto. Il tecnico ha attaccato nuovamente i dirigenti nerazzurri e ciò ha scatenato le reazioni degli addetti ai lavori. Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così attraverso Twitter:

“L’Inter finalmente rimbalza e vince bene. Conte, al solito, anziché godersi il successo, ne approfitta per sollevare la solita polemica inutile coi dirigenti. Troppo comodo, così. Dice: Non basto da solo. Ma guadagna tanto da dover bastare eccome, con un gruppo di prima qualità”.

