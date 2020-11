Juventus, Moggi tuona: “Dybala fuori forma. Squadra senza identità”

Luciano Moggi è tornato a parlare della situazione in casa Juventus, soffermando in particolare sulle prestazioni di Paulo Dybala. Di seguito le dichiarazioni

La Juventus continua a stentare in campionato. Dopo la Champions League, nella giornata di ieri è arrivato un brutto pareggio in trasferta contro il Benevento. Luciano Moggi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. L’ex dirigente si sofferma dapprima sulle prestazioni di Dybala: “Non è vero che Dybala ha difficoltà con Pirlo. La forma non è quella giusta in questo momento perché è un giocatore che arriva da un infortunio e in precedenza ha contratto anche il Covid. Secondo me bisogna aspettarlo con fiducia, avere pazienza. Giocando con qualità, attaccando e facendo valere la propria superiorità, allora Dybala diventa un elemento essenziale”

Moggi si sofferma poi sul gioco espresso dalla Juventus: “La formazione di Pirlo deve ancora trovare una sua identità tattica. Per il momento è una Juve imperfetta: Ronaldo sarebbe fondamentale per qualsiasi squadra, ma se in sua assenza non vinci contro Crotone e Benevento, vuol dire che c’è un problema”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bufera Ronaldo | Pirlo cambia tutto!