Calciomercato, addio vicino | Rompe con Koeman!

Il calciomercato regala sempre delle nuove situazioni: una di questi è la rottura di un calciatore del Barcellona con Koeman

Iniziano a nascere delle nuove divergenze nello spogliatoio del Barcellona, dove Ronald Koeman sembra aver fatto delle scelte ben precise riguardo l’undici titolare. Nello specifico, Miralem Pjanic sta avendo poco spazio in Liga. Il centrocampista ex Juventus è tornato in panchina contro l’Osasuna, ma continua a essere titolare in Champions. Una situazione strana, che il bosniaco vorrebbe migliorare visto che la Coppa garantisce solo poche partite in una stagione e la vera continuità arriva dalla Liga.

Calciomercato, il Barcellona dice addio a Pjanic

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere lontano da Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha giocato solo 158′ in Liga nonostante a Torino sia stato uno dei calciatori più importanti della rosa della Juventus. Una situazione che lui stesso vorrebbe evitare, anche perché in Champions League è sceso in campo 291′.

Se la situazione con Koeman non dovesse migliorare, Pjanic chiederebbe la cessione l’estate prossima. Una sessione di mercato, quella dell’estate 2021, che si preannuncia ricca di novità per Messi e compagni. Ma intanto il bosniaco non è per niente felice della sua esperienza al Barça.

