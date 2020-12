Juventus, Buffon meglio di Pirlo in panchina: il motivo

Andrea Pirlo non sta convincendo del tutto sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero non riesce a trovare continuità di risultati. Ecco il motivo per cui Buffon sarebbe meglio

L’inizio di stagione della Juventus sta garantendo il piazzamento nelle zone alte della classifica e il passaggio agli ottavi di Champions League. Eppure il percorso di Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri non riesce a soddisfare del tutto la dirigenza e i tifosi. Il pareggio con il Benevento ha portato diverse critiche ai torinesi: un passo falso, unito ad alcune prestazioni poco convincenti, che ha messo in dubbio il futuro in panchina dell’allenatore.

Juventus, l’idea Buffon e il paragone con Pirlo

Negli scorsi mesi, era spuntata l’idea di affidare la panchina a Gianluigi Buffon, prima che arrivasse il rinnovo con la Juventus per un’altra stagione. A distanza di tempo, il paragone con Pirlo sembra molto attuale. Il portiere ha dimostrato la sua grande personalità durante tutta la carriera. Il suo profilo garantirebbe una comunicazione di alto livello, probabilmente migliore rispetto a quella dell’ex centrocampista. Vecchie ipotesi e suggestioni che in un momento del genere tornano in casa Juventus.

