Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Il sostituto vuole il pupillo dall’Inter

La posizione di Andrea Pirlo continua ad essere in bilico ed il sostituto ha già le richieste pronte: vuole il pupillo che è all’Inter

Il pareggio di Benevento continua a porre in bilico la permanenza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero infatti dovrà iniziare a raccogliere risultati positivi per mantenere il proprio incarico, ma nel frattempo i bianconeri hanno già messo gli occhi su un possibile sostituto. Chiesto il pupillo che è all’Inter.

Calciomercato Juventus, Pochettino per il post Pirlo: la prima richiesta è Eriksen

Il futuro di Andrea Pirlo è appeso ad un filo. I risultati poco convincenti di questo inizio di stagione starebbero portando la Juventus a rivalutare la scelta di affidare la panchina ad il neo allenatore. I prossimi impegni in campionato saranno fondamentali, partendo dal derby con il Torino in programma sabato prossimo alle 18.

Tra i nomi per sostituire il tecnico bianconero, in cima alla lista ci sarebbe quello di Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino dopo l’addio al Tottenham è ancora senza squadra e sarebbe pronto ad intraprendere la prima esperienza in Italia, ma l’ostacolo maggiore al momento sarebbero i 10 milioni di ingaggio richiesti. Nel frattempo l’ex allenatore degli ‘spurs’ avrebbe già pronta la prima richiesta, ovvero il suo pupillo Christian Eriksen, allenato proprio in Premier League. Per il danese però bisognerebbe superare l’ostacolo nerazzurro che sarebbe comunque restia a cedere il calciatore ai rivali bianconeri.

