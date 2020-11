Calciomercato Roma, colpo in A per Fonseca | Ritorno di fiamma

La Roma è pronta ad agire in maniera importante sul calciomercato nei prossimi mesi. I giallorossi sono vogliono inseguire un grande colpo direttamente dalla Serie A per Fonseca

La Roma ha iniziato in maniera ottima la stagione, piazzandosi nelle zone alte della classifica. La sconfitta pesante di ieri contro il Napoli non sembra aver ridimensionato le ambizioni della squadra di Fonseca che ha intenzione di reagire già nelle prossime giornate. Occhio anche al calciomercato, dopo il club capitolino ha la volontà di mettere a segno un grande colpo per Fonseca. Di seguito le ultime novità.

Calciomercato Roma, Nandez nel mirino di Fonseca: ecco i dettagli

La Roma potrebbe tornare in maniera forte su Nahitan Nandez nei prossimi mesi. Il centrocampista si sta confermando, infatti, a livello molto alti con la maglia del Cagliari anche in questa stagione. Già la scorsa estate si parlava del calciatore in ottica giallorosso, ma l’affare non è mai entrato nel vivo. La valutazione del calciatore resta sui 20-25 milioni di euro. Nello scacchiere di Fonseca potrebbe inserirsi al meglio sia da esterno puro che da centrocampista centrale con caratteristiche di corsa e inserimento.

