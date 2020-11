Inter, Conte si sfoga col difensore | “Deve lavorare ancora tanto”

Antonio Conte in conferenza stampa ha avuto modo di sfogarsi sulle prestazioni di un suo giocatore

Si avvicina l’importante sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, che sancirà il futuro dell’Inter nelle competizioni europee. In conferenza stampa Antonio Conte ha avuto modo di contestare l’operato di un suo giocatore in particolar modo, sottolineando anche che la situazione non è la migliore in fase difensiva.

Inter, Conte si sfoga col difensore

“Non mi piace parlare dei singoli, ma risentite cosa avevo detto di Hakimi a inizio anno. Parliamo di un ragazzo che ha grandi potenzialità ma che deve lavorare tanto sulla fase difensiva. Le aspettative che abbiamo in Italia sono molte alte. Cambia molto rispetto alla Germania o all’Inghilterra, soprattutto all’Inter. Deve continuare a lavorare, sapendo anche lui le pressioni che ci sono qui”.

