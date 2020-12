Roma, UFFICIALE il ritorno del difensore | Covid sconfitto

Dopo l’infortunio di Mancini, Fonseca recupera Kumbulla

Fonseca può sorridere dopo la sconfitta contro il Napoli: dopo aver recuperato Ibanez, anche Marash Kumbulla torna a disposizione. Il difensore ex Hellas Verona è risultato negativo al tampone e potrà cominciare l’iter per riprendere ad allenarsi con la squadra. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore su Instagram: “È l’ora di tornare” ha scritto il difensore. Fermo dallo scorso 10 novembre a causa della positività al Covid-19, Kumbulla dovrà sottoporsi a una visita di idoneità sportiva, come previsto dal protocollo della Figc.

