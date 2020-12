Calciomercato Milan, Calhanoglu torna in Germania | Scambio improvviso

Svolta per il futuro di Hakan Calhanoglu che torna nel mirino della Bundesliga. Scambio a sorpresa per il turco: i nomi in ballo

In casa rossonera continua a tenere banco il futuro di Hakan Calhanoglu. Accostato a diversi top club, il turco rimane lontano dal rinnovo con il Milan e, di conseguenza, in scadenza il prossimo giugno. In attesa che tra poco più di un mese riapra il calciomercato, giunge al club di via Aldo Rossi una proposta inattesa: i dettagli.

Calciomercato, Milan-Calhanoglu: offerta e scambio

Addio al Milan e ritorno in Germania per Hakan Calhanoglu. Il 10 rossonero è finito nel mirino del Borussia Dortmund che lo valuta come alternativa per la trequarti, viste le difficoltà ad arrivare ad Eriksen. Per il turco, il club giallonero avrebbe in mente di offrire al Milan uno scambio già per gennaio.

Il primo nome che potrebbe entrare nell’affare è quello di Manuel Akanji, terzino svizzero e all’occorrenza centrale difensivo valutato intorno ai 20 milioni. Il Borussia sarebbe disposto a rinunciare, in alternativa, a Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane.

L’ultima pedina può essere l’ex Juventus Emre Can, riscattato la scorsa estate dai bianconeri per 25 milioni di euro. Uno scenario, dunque, inatteso per Calhanoglu che può portare un colpo di spessore già a gennaio: Borussia Dortmund, in attesa, alla finestra.

