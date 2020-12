Calciomercato Inter, addio possibile | Il ds non esclude il colpo

Potrebbe esserci una cessione importante già nel mercato di gennaio per l’Inter: il ds non esclude il colpaccio

È un momento delicato quello che sta vivendo l’Inter che vuole rialzarsi dopo aver vissuto un avvio difficile condito da troppi passi falsi. La compagine allenata da Antonio Conte si è rinforzata nello scorso calciomercato ma fin qui non si sono ancora visti i frutti degli ultimi colpi.

In particolare il centrocampo è stato rinforzato notevolmente con giocatori come Vidal e Nainggolan, anche se il belga sta avendo poco spazio e potrebbe partire nei prossimi mesi. Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ne ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva.

Calciomercato Inter, parla il ds del Cagiari: “Ora non ci sono le condizioni ma manca un mese a gennaio”

Queste le sue parole: “Chiaro che Radja è un giocatore che non scopro, ad ottobre non c’erano le condizioni per poter ripetere questo matrimonio, il Cagliari deve esistere oggi e fra 10 anni, il bilancio è importante, il presidente ci ha provato fortemente ma è giusto che sia andata così”.

“Per gennaio ad oggi non ci sono le condizioni ma manca un mese, se mai ci dovessero essere noi saremmo i più felici del mondo perché sappiamo cosa può dare Radja alla squadra e alla città come entusiasmo e sotto l’aspetto tecnico tattico e di esperienza, è un giocatore che vorrebbero tutti. Niente voli, poi a gennaio vediamo”.

Difficile dunque il suo trasferimento al Cagliari ma tutto può succedere fino a gennaio.

