Calciomercato Juventus, clamoroso rifiuto | Preferisce la Premier

La Juventus riceve un clamoroso rifiuto dal calciatore da tempo nel mirino: preferisce un futuro nel club di Premier League

La finestra di calciomercato di gennaio è ormai vicinissima. I club stanno lavorando per rinforzare le proprie rose in vista della volata finale, e la Juventus continua ad avere il mirino puntato in Spagna. L’obiettivo spagnolo però rifiuta i bianconeri e sceglie il club di Premier League.

Calciomercato Juventus, Isco dice no: preferisce il Manchester City

La Juventus non riesce ancora a trovare gli equilibri giusti per tornare ad essere la squadra che ha monopolizzato gli scudetti italiani per nove anni consecutivi. Così i bianconeri sono a lavoro per rinforzare le proprie rose anche in chiave futura, e continua a tenere gli occhi puntati in Spagna. Infatti da tempo la società juventina è sulle tracce di Isco, calciatore in scadenza di contratto nel 2022 con il Real Madrid, ormai lontano dai progetti madridisti e che i bianconeri vorrebbero ingaggiare a parametro zero.

Dalla Spagna però arrivano brutte notizie per la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Diario’, Isco non sarebbe convinto di una squadra ancora in costruzione come la Juventus, ma preferirebbe una già più solida come il Manchester City di Guardiola. Dunque la rivoluzione in atto in casa Juventus potrebbe portare al no definitivo dello spagnolo.

