Calciomercato Juventus, Leonardo si inserisce per l’esterno | Affare a rischio

La Juventus a gennaio rischia di vedersi sfuggire l’occasione per l’esterno

Il futuro di Marcelo non sarà più con la maglia blanca: il Real Madrid è intenzionato a separarsi dall’esterno brasiliano, che ha definitivamente chiuso il proprio ciclo con le merengues dopo anni di trofei e di vittorie. Al suo posto oramai Zidane preferisce Mendy e Marcelo è relegato a un ruolo di mero vice-ruolo: per questo a gennaio potrebbe già avvenire la separazione, prendendo una strada che lo porterà lontano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Leonardo si inserisce per l’esterno

Se la Juventus è stato il club maggiormente interessato fino a questo momento, il Paris Saint-Germain ha deciso di farsi avanti, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’. La squadra francese ha attualmente bisogno di un terzino e Leonardo è sicuro che Marcelo si ambienterà facilmente grazie alla presenza di Neymar e Marquinhos, suoi connazionali. Inoltre il direttore sportivo dei francesi punta a ripetere quanto ottenuto con Dani Alves due anni fa.

Marcelo è già stato informato della possibilità che a gennaio verrà accettata un’offerta per il suo cartellino e sebbene l’intenzione di Zidane sia quello di mantenerlo in rosa come sostituto, non ci saranno più motivazioni dalla parte del tecnico francese. Il valore di mercato attuale del giocatore si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, un’offerta che il PSG potrà presentare per convincere la dirigenza madrilena.

