Calciomercato Milan, occasione Maldini a zero | Lo licenziano

Il Milan potrebbe piazzare un nuovo colpo in vista dei prossimi mesi. Maldini tenta l’innesto di qualità: possibile licenziamento per lui

Un super inizio stagionale per il Milan. Tante vittorie in questo avvio con la compagine rossonera, trascinata da un sempreverde Zlatan Ibrahimovic, protagonista con gol ed assist decisivi. Inoltre, il club starebbe già al lavoro per innesti di assoluto valore in vista dei prossimi mesi con Maldini pronto ad acciuffare occasioni importanti per puntellare la rosa.

Calciomercato Milan, Jese il colpo per Pioli

Come riportato dal portale spagnolo “cuatro.com” il giocatore di proprietà del Paris Saint-Germain, Jese Rodriguez, potrebbe dire addio alla sua avventura con il club francese che avrebbe richiesto anche un possibile licenziamento. L’eterna promessa è stata ancora protagonista per vicende extra-calcistiche con una festa organizzata nel passato fine settimana.

Così Tuchel non lo vorrebbe più avere nemmeno in allenamento liberando per giusta causa Jese, pronto ad una nuova avventura della sua carriera tormentata. Finora ha collezionato soltanto 22 minuti in Ligue1, ma il suo futuro ormai sarebbe altrove. Il Milan potrebbe provarci per rinforzare il reparto offensivo con un talentuoso giocatore voglioso di rilanciarsi nel calcio che conta.

Un colpo interessante in ottica futura per il Milan, voglioso di allestire una rosa super competitiva anche in campo europeo.

