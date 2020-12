Juventus, problemi per Pirlo | Nuovo infortunio per il difensore

Nuovo stop per il capitano bianconero: Pirlo ha di nuovo gli uomini contati

Ancora problemi in difesa per Andrea Pirlo: l’allenatore della Juventus dovrà fare a meno nuovamente di Giorgio Chiellini, che dopo essere tornato in gruppo nella giornata di ieri ha dovuto fermarsi nuovamente per un infortunio. Oltre alla gara di Champions League di domani contro la Dinamo Kiev, il capitano della Vecchia Signora dovrà saltare anche il derby con il Torino in programma sabato alle 18:00.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso rifiuto | Preferisce la Premier