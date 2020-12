Calciomercato Inter, offerta super per Barella | Contromossa di Marotta

L’Inter sta provando a rialzarsi e nel frattempo valuta le offerte in arrivo per Barella: c’è la mossa della società

È un avvio di stagione a sorpresa quello che sta vivendo l’Inter, che è partita malissimo ma nelle ultime gare sta provando a risalire per non compromettere già nel mese di dicembre la propria annata. La compagine allenata da Antonio Conte si è rinforzata nello scorso mercato e vuole fare meglio della precedente stagione.

Ora sono arrivati due successi importanti su due campi difficili. Prima il Sassuolo si è arreso per 0-3 e poi è stato sconfitto anche il Borussia Monchengladbach, che ha perso per 2-3 e ha ridato speranze di qualificazioni all’Inter per i gironi di Champions League.

Calciomercato Inter, Barella continua a sorprendere: il Chelsea prepara l’assalto

Uno dei calciatori che non ha mai deluso in questi mesi nonostante i passi falsi è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è ormai diventato un perno della squadra di Antonio Conte e le sue ottime prestazioni hanno portato all’interesse di squadre importanti.

Il Chelsea sarebbe pronto a tentare l’assalto dopo aver fallito il tentativo di due anni fa. Si pensa all’offerta da 50 milioni di euro, ma l’intenzione dell’Inter è quella di blindare Barella e potrebbero presto partire delle trattative per un nuovo contratto.

Potrebbe esserci infatti una proposta di rinnovo da 4 milioni all’anno fino al 2025 per far restare ancora a lungo uno dei più promettenti centrocampisti italiani.

