Calciomercato Juventus, scambio tra big | Rischio beffa

Scambio in vista e beffa dietro l’angolo per la Juventus di Pirlo: il top player può cambiare maglia e allontanarsi dai bianconeri

In attesa di scendere in campo per il match di Champions contro la Dinamo Kiev, la Juventus può registrare un’inaspettata beffa. In attesa della riapertura ufficiale del calciomercato invernale, spunta all’orizzonte un clamoroso scambio tra top player che può lasciare a bocca asciutta la società bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Leonardo si inserisce per l’esterno | Affare a rischio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, pronto il doppio colpo | Paratici ci prova!

Calciomercato, Juventus superata: sfuma il top

Uno dei nomi maggiormente accostati all’attacco della Juventus, nei mesi scorsi, può sfumare definitivamente. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Barcellona e Arsenal potrebbero imbastire uno scambio tra top player. I ‘Gunners’, delusi dal suo rendimento, pensano alla cessione di Nicolas Pepe. Nei piani dell’Arsenal offrire al Barcellona l’esterno ivoriano, arrivato a Londra dal Lille per 80 milioni, in uno scambio con Ousmane Dembele.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ala dei catalani piace alla dirigenza juventina che già in passato ha provato, senza successo, a portarlo a Torino. Adesso la società inglese prova a chiudere un super scambio con Pepe, cercato anche dai catalani prima del trasferimento in Premier, e che chiederebbero oltre al cartellino dell’ex Lille anche un conguaglio cash.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pirlo stregato | Sacrificio per il colpo da 70 milioni

Situazione in divenire, la Juventus resta alla finestra ma la pista Dembele, per i bianconeri, può spegnersi una volta per tutte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nome a sorpresa | Pronti 20 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, problemi per Pirlo | Nuovo infortunio per il difensore