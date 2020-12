Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Offerto l’ex Milan: i dettagli

L’attaccante ha nostalgia della Serie A e può rientrare in Italia: ci pensa la Juventus

La strana parabola di Krzysztof Piątek, da talento esploso al Genoa e subito passato al Milan ad attaccante quasi ai margini del calcio europeo, ora che è in forza all’Hertha Berlino. L’attaccante, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, vorrebbe tornare in Italia per ritrovare il calcio che lo ha lanciato a livello internazionale e mettersi alle spalle il suo periodo in Germania, dimenticandosi il campionato della Bundesliga. Un’occasione per diversi club italiani, a partire dalla Fiorentina, in cerca di un centravanti da inserire nella formazione di Cesare Prandelli. Da non sottovalutare, però, la possibilità di vedere Piatek inserito anche in un altro contesto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno lontano | “Piena fiducia”

Calciomercato Juventus, l’attaccante arriva dalla Germania

La Juventus, d’altronde, è noto essere alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Morata: la coperta corta si noterà soprattutto nel derby e nella gara successiva, con i bianconeri orfani proprio dell’attaccante spagnolo, squalificato per due giornate. Ecco, quindi, che Piatek potrebbe risolvere i problemi di Pirlo: con una valutazione di 20 milioni di euro, la sua volontà di rientrare in Italia potrebbe giocare a favore di Paratici, pronto eventualmente ad affondare il colpo. Il giocatore è stato proposto già per gennaio, per coronare il doppio sogno di rientrare in Serie A e di ritrovarsi a giocare in un club che annovera Cristiano Ronaldo nella propria rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Leonardo si inserisce per l’esterno | Affare a rischio