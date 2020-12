Calciomercato Milan, ritorno a gennaio | Beffa vicina

Uno dei profili accostati al Milan durante la scorsa estate di calciomercato è più vicino all’addio: i dettagli

In attesa di tornare in campo per la sfida di Europa League contro il Celtic Glasgow, il Milan è già concentrato alla prossima sessione di calciomercato ed i relativi obiettivi da portare Milanello alla corte di Pioli. In tal senso, c’è la svolta per il centrocampista già cercato durante i mesi scorsi: lo scenario per gennaio.

Calciomercato Milan, centrocampista a gennaio: le ultime

Non arrivano buone notizie dalla Spagna per quanto concerne uno degli obiettivi di mercato del Milan. Secondo i colleghi di ‘Todofichajes.com’, il Betis Siviglia avrebbe in mente di riportare Carles Alena alla corte di Pellegrini. Il centrocampista sta faticando a trovare spazio con Koeman, al Barcellona, con soli 120′ in 3 presenze con la squadra blaugrana.

Alena vuole salutare per giocare con continuità e sarebbe felice di ritornare al Betis, dopo gli ultimi sei mesi vissuti in prestito e a buoni livelli. Una pista destinata a spegnersi definitivamente per il Milan di Pioli.

Rossoneri che già durante l’estate avevano sondato il terreno per il talento classe ’98 in scadenza tra un anno e mezzo con il Barcellona.

