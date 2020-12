Calciomercato Milan, la priorità per l’attacco | Colpo dalla Spagna

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per un innesto di qualità assoluta per quanto riguarda il reparto offensivo: colpo possibile!

Il Milan continua a lavorare in vista dei prossimi mesi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’inizio stagionale della compagine rossonera è stata una sorpresa per tutti: Zlatan Ibrahimovic e compagni intendono proseguire su questa strada.

Calciomercato Milan, Jovic per l’attacco rossonero

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes”, il Milan avrebbe messo in pole il colpo Jovic per quanto riguarda la sessione invernale di mercato. L’attaccante serbo sarebbe così una delle priorità per gennaio visto che non rientra nei piani del Real Madrid, dopo le tante aspettative della società madrilena al suo arrivo.

Così il club rossonero non sarebbe in grado di sostenere il costo esoso del trasferimento: la formula, infine, potrebbe essere quella di un prestito fino al termine della stagione.

Il Milan continua ad essere protagonista nuovamente anche per le numerose trattative di calciomercato. La cura Ibra è stata più che positiva negli ultimi mesi anche per le vicende fuori dal campo.

