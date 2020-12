Calciomercato Milan, idee chiare a gennaio | Pioli ha una priorità

Il Milan sembra avere le idee sempre più chiare in vista del prossimo calciomercato di gennaio. I rossoneri hanno stabilito la priorità per Stefano Pioli

Il Milan è alla ricerca di colpi importanti sul mercato per restare fino alla fine in corsa per lo scudetto dopo un ottimo inizio di stagione. I rossoneri potrebbero puntare su un vice-Ibrahimovic per ampliare le soluzioni in rosa, ma Stefano Pioli è stato chiaro a riguardo nella conferenza stampa di oggi: “In rosa abbiamo anche Colombo e Maldini. Sono sicuro che sapranno farsi trovare pronti quando saranno chiamati in causa e ne avremo bisogno. Spero di avere tutta la rosa a disposizione per poter fare le scelte migliori possibile”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sorpresa in attacco | Leao più cash!

Calciomercato Milan, Pioli e le priorità per gennaio

Un vice-Ibrahimovic resta, quindi, in agenda, ma il Milan potrebbe allo stesso tempo lanciare i forti giovani presenti in rosa. La priorità potrebbe essere, invece, l’arrivo di un nuovo centrale di difesa di qualità e prospettiva. Ozan Kabak è seguito da diversi mesi e potrebbe rappresentare il profilo giusto, ma attenzione anche a Mohamed Simakan, calciatore che piace molto ai rossoneri per fisicità e duttilità. E’ in grado, infatti, di svolgere al meglio anche il ruolo di terzino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu torna in Germania | Scambio improvviso