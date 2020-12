Calciomercato Juventus, ritorno lontano | “Piena fiducia”

Novità importanti per quanto riguarda un obiettivo bianconero: si allontana il ritorno, spunta l’indiscrezione

La sfida di questa sera con la Dinamo Kiev per dare continuità al cammino europeo della squadra di Pirlo. La Juventus, però, deve registrare novità importanti in ottica calciomercato per uno degli ‘storici’ obiettivi da anni nel mirino del club torinese.

Calciomercato, Juventus avvisata: “Non è in discussione!”

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS‘, nella giornata odierna il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid si riunirà oggi per fare il punto sul difficile momento della squadra. Nonostante il clamoroso k.0 contro lo Shakhtar che complica non poco il cammino dei ‘Blancos’ in Champions, Zinedine Zidane non è in discussione. Il pupillo di Andrea Agnelli, che ha provato a più riprese a portare ‘Zizou’ nuovamente a Torino, è destinato dunque a rimanere a Madrid.

“Il club non mette il tecnico in discussione, Zidane ha dato tanto e fa parte della storia del Real”. Si sostiene come Zidane meriti più rispetto che “alcuni non gli danno“. “Il sostegno a Zidane è indiscutibile, nessuno parlerà di altri allenatori“, l’indiscrezione che conferma, di fatto, la permanenza del francese a Madrid.

Non ci sarà la Juventus nel futuro dell’allenatore transalpino: Perez si tiene stretto Zidane, nonostante un inizio di stagione agghiacciante.

