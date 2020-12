Calciomercato Inter, Bayern su Agoume | Scambio a sorpresa

Assalto decisivo da parte del Bayern Monaco per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, ora allo Spezia, Lucien Agoume: scambio possibile!

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Nelle ultime ore, come svelato dal portale tedesco “Bild”, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista di proprietà dei nerazzurri, Lucien Agoume, al momento in prestito allo Spezia.

Calciomercato Inter, addio Agoume: scambio con il Bayern!

A sorpresa il giocatore francese, classe 2002, sarebbe nei radar dei bavaresi, che potrebbero volare in Italia per seguirlo dal vivo. Finora con la compagine ligure ha collezionato soltanto 98 minuti in Serie A con Vincenzo Italiano, che ha trovato migliori soluzioni fino a questo momento.

Così l’Inter potrebbe anche pensare ad uno scambio possibile con il Bayern cercando così di inserire nell’affare anche Corentin Tolisso, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e potrebbe essere liberato.

Una situazione da monitorare nei prossimi mesi con il Bayern Monaco che potrebbe spendere in Serie A.

