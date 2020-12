Calciomercato, le ultime di CMNEWS sul futuro di Florenzi

Alessandro Florenzi sembra aver deciso quale sarà il suo futuro. Di seguito tutte le ultime novità sul laterale basso tra il PSG e i rumors sul ritorno in Italia

Alessandro Florenzi ha avuto un impatto assolutamente straordinario con la maglia del PSG, dopo alcune stagioni poco convincenti. Il terzino è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle gerarchie della squadra e il club sembra soddisfatto dal livello offerto dal terzino ex Roma. Emergono importanti novità sul futuro dell’ex calciatore giallorosso.

Calciomercato, Florenzi verso la permanenza al PSG

Secondo le informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, infatti, il terzino vuole restare al PSG. Le sue prestazioni sono convincenti, tanto che i francesi pensano in maniera sempre più convinta al riscatto anticipato. Il calciatore si trova bene a Parigi e nel club ed è alla ricerca finalmente di una sistemazione definitiva in cui stabilizzarsi, anche per motivi familiari. Per questo motivo, il ritorno in Italia del calciatore al momento sembra molto improbabile, con Inter e Juventus che, nonostante i rumors, restano ora molto lontane dal terzino ex Roma.

