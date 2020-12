Calciomercato Inter, il big può partire | Pronto un nuovo assalto

L’Inter sta provando a rialzarsi ma nel frattempo potrebbe cedere il suo big, che non è più intoccabile: pronta una nuova offerta

Non è un momento semplice quello che sta vivendo l’Inter, che dopo aver trascorso due mesi più che difficili ora sta provando a rialzarsi per evitare di compromettere la stagione già nei primi due mesi. In Serie A tutto è ancora possibile mentre il problema vero è quello riguardante la Champions League.

Nel massimo campionato italiano sono trascorse soltanto nove giornate e il distacco di cinque punti dalla vetta può essere sicuramente colmato. Nella massima competizione europea, invece, bisogna vincere contro lo Shakhtar Donetsk e sperare che Borussia Monchengladbach e Real Madrid non pareggino nell’ultima giornata.

Calciomercato Inter, assalto Tottenham per Skriniar: lo slovacco può partire

Mentre la squadra lavora sul campo per rialzarsi, la società pensa ad eventuali cessioni. Nel mirino di diversi club c’è sicuramente Milan Skriniar, che secondo il ‘The Sun’ sarebbe seguito dal Tottenham che potrebbe pensare a un’offerta da effettuare nei prossimi mesi.

Per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, i nerazzurri direbbero sì alla cessione del difensore centrale. Skriniar non è più un intoccabile come nelle precedenti stagioni e per questo l’Inter potrebbe anche decidere di cederlo per offerte importanti per puntare su nuovi giocatori e rifarsi il ‘look’ almeno per quanto riguarda la difesa.

Il reparto arretrato è sempre stato un punto di forza delle squadre allenate da Antonio Conte ma fin qui ha deluso subendo troppi gol. Nonostante l’ok del club, il tecnico salentino sarebbe contrario alla sua cessione, specie al ‘nemico’ Mourinho.

