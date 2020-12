Calciomercato Milan, le ultime sui rinnovi | L’annuncio di Maldini

Il Milan si proietta verso il calciomercato di gennaio, ma restano diverse situazioni in bilico in casa rossonera, a causa dei rinnovi. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di Paolo Maldini

Da Calhanoglu a Donnarumma, passando per Kessié. Il tema rinnovi resta prioritario in casa Milan, alla ricerca della giusta quadratura che possa consentire di trattenere i maggiori top player della squadra. Dopo un inizio di stagione oltre ogni aspettativa, infatti, il club non ha intenzione di perdere i migliori talenti in rosa.

In tal senso, Paolo Maldini si è sbilanciato poco prima della partita di Europa League contro il Celtic. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Non c’è nessuna novità sui rinnovi. Verranno fissati degli appuntamenti, ma adesso non c’è fretta. I contatti sono continui: va trovato soltanto il momento giusto per chiudere le trattative”.

