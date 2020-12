Real Madrid, ultimatum a Zidane | Assist per la Juventus!

Real Madrid, la posizione di Zinedine Zidane sempre più a rischio: esonero del francese molto vicino, e la Juventus osserva

Tiene banco nel calcio internazionale il destino di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid sta vivendo un avvio di stagione decisamente complicato, tra pochi alti e molti bassi. La nuova sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ha decisamente complicato i piani dei Blancos in vista della qualificazione agli ottavi, ora a forte rischio. Decisiva la gara contro il Borussia Monchengladbach la prossima settimana, ma le riflessioni sull’allenatore francese in Spagna sono già iniziate. E la Juventus osserva con grande attenzione, anche in prospettiva futura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, sfida ‘galactica’ | Che colpo in attacco!

Secondo ‘Marca’, infatti, Florentino Perez starebbe pensando di esonerare Zidane già sabato, qualora arrivasse una nuova sconfitta, stavolta in campionato contro il Siviglia. Anche in caso di risultato positivo, la fiducia per Zizou sarebbe a tempo, subordinata poi al passaggio del turno in Europa. Già partito il conto alla rovescia per il possibile addio del francese, che dall’andamento delle ultime partite pare aver perso il polso dello spogliatoio.

L’esonero, va da sé, renderebbe il nome di Zizou caldissimo in ottica Juve. I bianconeri per ora danno fiducia a Pirlo, ma è ovvio che il tecnico dovrà dimostrare poi di meritarsela con i risultati, sia a stagione in corso che in prospettiva futura. Il matrimonio fuori dal campo con il francese, ex giocatore bianconero tra il 1996 e il 2001, sembra insomma solo questione di tempo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Infortunio Juventus, nuova assenza per i bianconeri: Pirlo nei guai

Calciomercato Juventus, big scontento | Addio possibile!