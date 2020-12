Infortunio Juventus, nuova assenza per i bianconeri: Pirlo nei guai

Infortunio Juventus, Pirlo incassa pessime notizie dallo staff medico: nuovo infortunio, un bianconero destinato a saltare numerose gare

Dopo lo stop di Chiellini, emergenza in difesa per la Juventus, che dovrà rinunciare anche a Demiral per alcune gare. I bianconeri hanno appena diramato un comunicato sulle condizioni del centrale turco, dopo il problema fisico accusato ieri sera con la Dinamo Kiev. Il difensore ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra dieci giorni, a quanto si apprende. Un guaio per Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno di lui almeno per le gare contro Torino, Barcellona e Genoa. Un trittico in cui il tecnico bianconero avrà gli uomini davvero contati in retroguardia e dovrà probabilmente ricorrere a soluzioni anche di emergenza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, big scontento | Addio possibile!

Calciomercato Juventus, scambio tra big | Rischio beffa