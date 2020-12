Calciomercato Juventus, crisi Barcellona | Mendes lo porta a Torino

La Juventus potrebbe approfittare della crisi economica che sta vivendo il Barcellona con l’aiuto di Jorge Mendes

Il noto super agente Jorge Mendes è sempre attivo per spostare i suoi calciatori da un club all’altro. Il Barcellona sta vivendo una crisi economica non indifferente, dovuto allo scoppio della pandemia e alle spese folli dell’ex presidente Bartomeu. I catalani potrebbero dunque privarsi di un calciatore molto forte, assistito proprio da Mendes, per rientrare delle spese e la Juventus potrebbe approfittarne.

Juventus, occasione dal Barça: ci pensa Mendes

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito‘, per dare respiro alle casse del club, il Barcellona potrebbe vendere Ansu Fati. Il giovane, classe ’02 e rappresentato da Mendes, lascerebbe i catalani nonostante sia considerato come uno dei migliori talenti del panorama europeo. Il super agente portoghese si sarebbe già attivato per trovare degli acquirenti.

Uno di questi è la Juventus: il Barcellona potrebbe mollare la presa per 100 milioni di euro, che uniti ad altre cessioni -considerando anche l’addio di Leo Messi– servirebbero per ripianare il debito che secondo il giornalista spagnolo Quim Domenech ammonta a un miliardo.

