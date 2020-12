Calciomercato Juventus, Dybala via a gennaio! Le cifre

Non è un momento facile per Paulo Dybala e ora il suo futuro è in bilico: c’è la beffa per il Real Madrid

Non è stato un buon inizio di stagione per la Juventus, che deve lavorare per rialzarsi al più presto e riprendere le posizioni importanti in Serie A. Dopo nove giornate i bianconeri occupano la sesta posizione in Serie A e attualmente distano sei punti dalla vetta della classifica che è occupata dal Milan.

La ‘Vecchia Signora’ ha cambiato tanto nel mese di agosto sia nello staff tecnico che nella rosa e per ora i risultati non sono dalla parte di Andrea Pirlo, ma è anche normale dare del tempo per vedere se il progetto può essere quello giusto o meno.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: Real Madrid anticipato dal Real Madrid

Una delle delusioni più grandi di questo avvio di stagione è sicuramente Paulo Dybala, che fino alla scorsa stagione trascinava i bianconeri a suon di gol e prestazioni importanti guadagnandosi anche l’MVP della Serie A. Viste le gare negative in questo avvio, l’argentino potrebbe anche partire e su di lui ci sarebbe il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, però i ‘Blancos’ vorrebbero farsi avanti soltanto nella prossima estate e per questo potrebbero essere beffati dai club di Premier League, che vorrebbero anticipare le operazioni per strappare la ‘Joya’ a 80 milioni di euro circa.

Dybala è partito come protagonista di questa stagione ma pian piano sta diventando sempre più un elemento di secondo piano.

