Calciomercato, niente Juventus e Milan | Vola in Premier!

Juventus e Milan continuano ad essere protagoniste non solo in campo, ma anche per le dinamiche di calciomercato: colpo quasi sfumato!

Possibili nuovi colpi in arrivo in casa Juventus e Milan. Il lavoro della dirigenza bianconera e rossonera continua ad essere importante per cercare di rinforzare le rispettive rose di Pirlo e Pioli. Il valoroso innesto in fase difensiva potrebbe svanire visto l’assalto da parte di uno dei top club d’Europa.

Calciomercato Juventus Milan, Schuurs verso la Premier

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Liverpool sarebbe molto vicino alla chiusura per il “nuovo De Ligt” Perr Schuurs, protagonista con la maglia dell’Ajax. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro con Juventus e Milan che verrebbero così beffate dal club inglese dopo il loro interessamento delle scorse settimane.

Il centrale olandese, classe 1999, ha un contratto in scadenza nel giugno 2022 e non ha rinnovato al momento: così i “Reds” vorrebbero chiudere nei prossimi mesi l’operazione senza aspettare la prossima estate.

Perr Schuurs potrebbe il nuovo acquisto di assoluto talento da parte del Liverpool per rinforzare la retroguardia di Klopp.

