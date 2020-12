Calciomercato Juventus, pallino Zaniolo | Come cambia la squadra di PIrlo

La Juventus potrebbe acquistare Nicolò Zaniolo dalla Roma: ecco come cambierebbe la squadra di Andrea Pirlo. I dettagli

L’interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo è noto da tempo. Il centrocampista della Roma ha subito un brutto infortunio ed è al lavoro per ritornare a disposizione di Paulo Fonseca. La sua situazione viene monitorata anche dalla Juve, che vorrebbe assicurare a Pirlo il centrocampista in grado di alzare il livello in fase offensiva. Paratici lo stima molto, per la sua giovane età e perché è italiano e manderebbe avanti una tradizione che nelle ultime stagioni si è un po’ persa.

Juventus, affare Zaniolo: dove giocherebbe con Pirlo

Per Nicolò Zaniolo, la Juventus potrebbe sborsare sui 50-60 milioni di euro per convincere la Roma. Una cifra da top player, nonostante stia affrontando il recupero dovuto a un infortunio al crociato. Andrea Pirlo sta facendo scendere in campo una Juve capace di giocare sempre in modo diverso, a volte col trequartista, altre volte col tridente. Ma l’intenzione è quella di tenere sempre il possesso della palla e cercare la verticalizzazione o affidarsi -perché no- all’individualità di Ronaldo.

Zaniolo nella Juventus sarebbe il trequartista ideale dietro al tandem Morata-Ronaldo. In caso di mediana a tre, il centrocampista della nazionale sarebbe la mezzala di qualità, ma potrebbe agire anche da esterno d’attacco -e in quel caso, rischierebbe Chiesa-. Insomma, la sua versatilità farebbe molto comodo a Pirlo.

