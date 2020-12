Calciomercato Juventus, parla Zidane | ‘Traballa’ la panchina

La posizione di Zinedine Zidane al Real Madrid è sempre più in bilico. L’allenatore dei Blancos si è soffermato sul suo futuro in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Non sono giorni facili in casa Real Madrid. Dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk che aveva battuto i Blancos già all’andata, si è complicata molto la situazione nella massima competizione europea. Servirà una vittoria all’ultima giornata per passare il turno. Intanto la posizione di Zidane resta in bilico dopo un inizio di stagione decisamente poco esaltante anche in Liga.

Calciomercato, Zidane chiarisce la sua posizione in conferenza

Dopo la debacle in Europa, il tecnico ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: “Sì, sento completamente l’approvazione del club. Non posso essere felice quando perdiamo una partita, ma sappiamo a che punto siamo. È una fortuna lottare per questo club ed è quello che farò fino all’ultimo giorno. E anche i giocatori lo faranno: dobbiamo connetterci con quello che sappiamo fare”. Il tecnico sottolinea l’importanza del prossimo match: “Conta solo la partita di domani, non la Champions League ora”. Sul possibile esonero: “Non mi sento intoccabile né come allenatore né come persona”. La Juventus segue sempre con grande interesse la situazione dell’allenatore, uno dei preferiti di Andrea Agnelli in circolazione.

