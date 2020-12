Calciomercato Milan, riscatto Brahim Diaz | Il Real Madrid ha già deciso!

Ancora un gol in Europa League per il talentuoso giocatore del Milan, di proprietà del Real Madrid, Brahim Diaz: la decisione sul suo futuro!

Splende ancora la stellina del Milan, Brahim Diaz, arrivato in prestito dal Real Madrid. Il talentuoso giocatore spagnolo, classe 1999, è stato protagonista in Europa League mettendo a segno un nuovo gol in maglia rossonera. Così il suo futuro è sempre incerto, ma dalla Spagna fanno intendere come la scelta sia stata già presa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu torna in Germania | Scambio improvviso

Calciomercato Milan, la decisione del Real su Brahim

Come svelato dal portale spagnolo “Defensa Central” il club di Florentino Perez continua a monitorare i miglioramenti del talento, che farà così il suo ritorno a Madrid non appena la stagione si concluderà. Non sembra esserci modo per il Milan di pensare ad un possibile acquisto a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi in casa Roma | Scambio in difesa

Il suo sogno è stato quello di essere protagonista al Bernabeu: così nei prossimi mesi potrebbero esserci dichiarazioni importanti in ottica futura. Al momento vuole continuare a crescere in Italia mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Finora la stella del Milan ha realizzato ben quattro gol, tra cui tre realizzati proprio in Europa League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno clamoroso | Lo porta Ibrahimovic!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, l’agente ‘avvisa’ Inter e Milan | Arriva l’annuncio!