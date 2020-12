Caso Suarez, avviso di garanzia per Paratici | La risposta della Juventus

Caso Suarez, la Juventus risponde alla Procura di Perugia e fa chiarezza circa l’operato del DS Fabio Paratici: la nota ufficiale del club

La Juventus torna nell’occhio del ciclone e lo fa in seguito all’iscrizione del club bianconero nel registro degli indagati da parte della Procura di Perugia. Strascichi legali, collegati inevitabilmente al caso Luis Suarez, che adesso rischi di mettere seriamente in imbarazzo la reputazione e l’operato della Juventus e del suo Direttore Sportivo, Fabio Paratici. Il club piemontese, però, ha voluto fare chiarezza con un comunicato ufficiale:

“Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.

