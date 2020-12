Milan, tegola Kjaer | Ecco quando torna il difensore: le ultime

Novità importanti in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Kjaer dopo l’infortunio contro il Celtic

Non una buona notizia per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero ha fatto sapere l’entità dell’infortunio di Simon Kjaer, uscito durante il match di Europa League contro il Celtic. Si tratta di una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra per il danese ex Roma, che tra sette giorni effettuerà un nuovo controllo per valutare i tempi di recupero. Kjaer salterà sicuramente le sfide contro Sampdoria in Serie A e Sparta Praga in Europa League e, con ogni probabilità, anche quella con il Parma il prossimo 13 dicembre.

