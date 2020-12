Serie A, il programma della 10^ giornata | Le partite su DAZN!

Definito il programma della 10^ giornata della Serie A: ecco tutte le gare che trasmetterà DAZN in esclusiva

Il prossimo weekend di Serie A prevede tanti match interessanti, con l’Inter che proverà ad accorciare sul Milan capolista, ma non solo. C’è un gruppetto di squadre appaiato in zona Europa e un altro in zona retrocessione. L’obiettivo di ogni squadra è quello di allungare sulle inseguitrici e la piattaforma DAZN dà la possibilità di seguire le vicende del massimo campionato italiano.

Serie A, 10^ giornata: le partite trasmesse da DAZN

La piattaforma streaming più conosciuta in Italia offre la possibilità di seguire tre partite in Serie A. Si parte con Inter-Bologna, in programma sabato sera alle 20:45. I nerazzurri devono dar continuità alle vittorie con Sassuolo e Borussia Moenchegladbach e per accorciare sul Milan devono, per forza di cose, vincere. Domenica, poi, c’è l’anticipo delle 12:30 Verona-Cagliari, mentre alle 15:00 andrà in scena Udinese-Atalanta alla Dacia Arena. Queste, dunque, le gare visibili della Serie A su DAZN per il decimo turno.

